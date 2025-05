Xabi Alonso a déjà remplacé Ancelotti à Madrid

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Tandis que le Real Madrid se rapproche d'une fin de saison totalement ratée, dans le vestiaire des Merengue il ne fait plus aucun doute pour les joueurs que Carlo Ancelotti va être remplacé par Xabi Alonso.

La victoire du Barça samedi à Valladolid n'a pas scellé la saison de Liga, mais il est clair que le club catalan a fait un pas de géant vers le titre de champion d'Espagne en allant vaincre chez la lanterne rouge. Battu en finale de la Coupe du Roi, éliminé par Arsenal en Ligue des champions et relégué à sept points du FC Barcelone, avec un match de plus à jouer, le club de Florentino Perez est déjà tourné vers la prochaine saison. Et ce dimanche, le quotidien sportif AS révèle que désormais le vestiaire des Merengue ne parle plus que de la future arrivée de Xabi Alonso sur le banc madrilène. Kylian Mbappé, Vinicius Jr et les autres savent à présent que Carlo Ancelotti partira vers le Brésil ou ailleurs, mais qu'il ne sera plus l'entraîneur du Real Madrid. Et cela fait déjà causer au sein de l'effectif.

La signature de Xabi Alonso n'est plus un secret

Selon le quotidien sportif madrilène, le sort de Carlo Ancelotti aurait été scellé après l'élimination en quart de finale de la Ligue des champions et presque aussitôt, les dirigeants auraient obtenu un accord avec Xabi Alonso et avec Leverkusen. Au point même que désormais, il n'est pas rare d'entendre des « on verra avec Xabi Alonso » lorsque les joueurs du Real Madrid parlent de la saison prochaine. Tandis que le Brésil a de nouveau fait un pas vers Carlo Ancelotti, il faudra probablement attendre la fin de saison en Bundesliga et en Liga pour que tout s'officialise, même si les derniers doutes s'envolent concernant l'identité du prochain technicien en charge de faire gagner des titres au Real Madrid après cette sale saison.