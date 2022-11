Vinicius victime d'une Neymar, la crainte du Real

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Vinicius Junior a de plus en plus d'importance au sein de l'attaque du Real Madrid. Un atout incontestable pour les Merengues mais aussi un nouveau problème. Le prodige brésilien est maintenant bien ciblé par les défenseurs de Liga.

Si Karim Benzema a souvent porté le Real Madrid en Ligue des champions la saison dernière, il est loin d'être esseulé sur le front de l'attaque. A ses côtés, Vinicius Junior fait des merveilles avec sa technique, sa vitesse et sa finition devant les buts adverses. Le Brésilien a presque fait oublier Kylian Mbappé qui aurait pu venir cet été. Huitième du Ballon d'or et cadre en équipe du Brésil, Vinicius a pris une autre dimension dans le football mondial. Pour ses adversaires, il est une vraie menace sur le terrain et il demande la plus grande attention de leur part.

Vinicius victime de fautes à répétition, le Real dit stop

Une consigne suivie de très près par les défenseurs du championnat d'Espagne depuis le début de saison. Vinicius a été victime de 48 grosses fautes en Liga depuis août dernier, soit plus que tout autre joueur. Selon AS, le Real Madrid prend très au sérieux la chose. Le club madrilène ne veut pas voir son joyau risquer une grave blessure à l'instar de Neymar avec le PSG. Eblouissant à son arrivée à Paris, Neymar avait subi un traitement de choc face à Strasbourg en février 2018. Il s'était finalement blessé pour plusieurs semaines, débutant ses ennuis physiques dans la capitale.

Gracias a Dios un partido mas sin lesion. 🙏🏾 Nos vemos pronto, Madridista! 🤍 — Vini Jr. (@vinijr) November 10, 2022

Les inquiétudes du Real sont réelles. Les joueurs adverses ne cachent même pas cibler Vinicius sur le terrain. C'était le cas de l'Albanais Ivan Balliu du Rayo Vallecano lundi dernier. L'ancien messin s'en était vanté devant la presse. Le joueur de Cadix Ivan Alejo en a fait de même jeudi sur la pelouse de Bernabeu. Sur les sept fautes subies par Vinicius, il en avait commis cinq à lui-seul. A quelques jours du Mondial, Vinicius est sur un fil et il ne le cache pas sur les réseaux sociaux. « Dieu merci, encore un match sans blessure », a t-il posté soulagé après le dernier match. Tite et tout le Brésil doivent penser la même chose.