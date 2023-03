Vinicius vendu au mercato, le Real prêt à craquer

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Le cas Vinicius est à surveiller au Real Madrid, où le Brésilien ne fait plus l’unanimité malgré des performances sportives exceptionnelles.

Brillant contre Liverpool en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Vinicius Junior réalise globalement une excellente saison. Cette saison, le Brésilien est clairement l’atout offensif n°1 du Real Madrid, devant Karim Benzema, lequel est de son côté moins performant que l’an passé. Malgré son statut de vedette du Real Madrid, l’international auriverde irrite en Espagne. Ses adversaires d’abord, en raison de ses provocations incessantes et de ses chambrages. Mais également ses coéquipiers, lesquels aimeraient que Vinicius gagne un peu en maturité. Un autre élément vient tendre le contexte entre l’ailier gauche du Real Madrid et le champion d’Espagne en titre : la situation contractuelle du joueur, dont le bail actuel court jusqu’en juin 2024. Et pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé entre Florentino Pérez et les représentants de Vinicius Jr pour une prolongation.

Vinicius vendu cet été, le Real Madrid y pense

A ce jour, les négociations bloquent sur le salaire ainsi que sur la durée de la prolongation de Vinicius, pour qui un départ commence doucement à être envisagé au Real Madrid. Encore impensable il y a quelques semaines, ce scénario fait son chemin dans l’esprit de Florentino Pérez, qui commence à penser qu’une vente de Vinicius Jr cet été au plus haut de sa valeur marchande et alors qu’il ne lui restera plus qu’un an de contrat ne serait finalement pas un si mauvais calcul. En cas de vente cet été, le Real Madrid ne se privera pas pour demander une somme avoisinant 120 millions d’euros aux courtisans de Vinicius… parmi lesquels on retrouve sans surprise le PSG. Le club de la capitale française suit l’attaquant du Real Madrid depuis plusieurs mois et verrait sa signature d’un très bon œil notamment en cas de départ de Lionel Messi et/ou de Neymar. Reste maintenant à voir si le Real se résoudra à vendre « Vini » ou si finalement, un accord sera trouvé dans les semaines à venir pour une prolongation du Brésilien au sein du club de la Casa Blanca.