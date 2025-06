Vinicius se moque du Real, Mbappé le dénonce

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Xabi Alonso a récemment pris la suite de Carlo Ancelotti. L'entraîneur espagnol ne manque déjà pas de travail, notamment au niveau de la gestion des egos dans son vestiaire.

Carlo Ancelotti parti, Xabi Alonso ne manquera pas de pression sur les épaules pour faire gagner le Real Madrid. La dernière saison vécue n'a pas été celle souhaitée et les fans et observateurs du Real Madrid veulent que la situation change. Carlo Ancelotti avait quelques difficultés pour gérer les egos au sein du vestiaire madrilène. Xabi Alonso devra lui aussi faire preuve d'intelligence relationnelle pour arriver à tirer le meilleur de ses troupes. Surtout que certaines stars du Real Madrid auraient de plus en plus de mal à s'entendre. C'est notamment le cas de Vinicius Jr et Kylian Mbappé.

Mbappé en a marre de Vinicius et demande du changement

Selon les informations de Don Balon, Mbappé s'est même récemment entretenu avec son entraineur pour le prévenir de l'attitude parfois néfaste du Brésilien. Selon Mbappé, Vinicius Jr a un grave problème de sérieux, que ce soit sur ou en dehors des terrains. Le Français a demandé à Alonso de faire attention à Vinicius Jr, lui conseillant même de lui dire ses quatre vérités pour que son attitude change. Si cette dernière ne changeait pas, alors l'ancien du PSG se montrerait pessimiste sur les chances de succès du Real Madrid. Parmi les volontés de Mbappé, le fait que Vinicius Jr défende beaucoup plus pour assurer l'équilibre du Real Madrid. Pas sûr que le Brésilien prenne avec beaucoup de sympathie ce comportement de Kylian Mbappé. Les deux hommes vont pourtant devoir trouver une entente la saison prochaine, sous peine de vivre encore des difficultés et échecs. Et de voir la presse espagnole continuer à s'en donner à coeur joie Pour rappel, lors du précédent exercice, le Real Madrid n'a remporté aucun titre majeur.