Vinicius Jr, l'ange et le démon du Real Madrid

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Auteur d'une saison 2021/2022 exceptionnelle avec le Real Madrid, Vinicius Jr est sur les mêmes bases cette année avec un rendement toujours aussi important au sein du club madrilène. S'il est catégorisé comme celui qui peut débloquer une situation, il est aussi un point faible des Merengues.

Comme la saison passée, le Real Madrid retrouve Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions. Vinicius Jr sera une nouvelle fois attendu au tournant, lui qui avait été décisif contre les Citizens l'an passé. Le Brésilien a déjà inscrit 22 buts cette saison ainsi que 20 passes décisives. Plus que les statistiques, Vinicius Jr est capable de débloquer une situation, aussi fermée soit-elle grâce à ses dribbles et à sa vitesse. Le joueur de 22 ans est présenté comme l'arme ultime du Real Madrid. Pourtant, l'ancien ailier de Flamengo démontre souvent un comportement provocant sur le terrain et semble sortir de son match rapidement avec des coups de sang. Pour Frédéric Hermel, l'attaquant brésilien est en même temps la force et la faiblesse du Real Madrid.

Vinicius, le point fort et le point faible du Real Madrid

« Vinicius il est à deux doigts du rouge. Ça va lui tomber dessus. Ça serait dommage pour le Real qu'il tombe lors de cette demi-finale. Vinicius est extraordinaire, c'est à son poste le meilleur du monde. Il est insupportable pour les défenseurs parce qu'il dribble tout le monde. Mais il est tout le temps dans la bagarre. Il est dans la provocation. Il prend des jaunes. Il en a pris 16 cette saison, c'est fou. Pendant les matchs il est insupportable. Il est tellement nerveux. Je pense qu'il risque le carton rouge contre City. Je me demande s'il n'y a pas moyen pour Manchester City de priver le Real de son meilleur élément. Vinicius est inarrêtable, même la meilleure défense du monde ne peut rien contre lui. Mais est-ce que la faiblesse du Real n'est pas l'état de nervosité et de provocation permanente de Vinicius Junior » a déclaré le spécialiste du championnat espagnol sur RMC Sport. Fred Hermel estime que Vinicius pourrait facilement sortir de ses gonds lors du choc contre Manchester City et, ainsi, mettre une épine dans le pied au Real Madrid dans une demi-finale de Ligue des champions qui excite déjà toute la planète football.