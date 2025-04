Vinicius a prévenu Madrid, il reste ‍!

Dans : Liga.

Par Quentin Mallet

Après plusieurs mois de spéculations, Vinicius Junior va finalement prolonger son contrat avec le Real Madrid. Le Brésilien n’a pas cédé à l’appel du très lucratif contrat qui l’attendait en Arabie saoudite.

Depuis de nombreux mois, l’Arabie saoudite ne cachait plus son désir de faire de Vinicius Junior sa prochaine figure de proue. Pour donner du crédit à son « soft power » en recrutant l’un des joueurs les plus en vogue en Europe, le pays du Golfe était même prêt à réaliser une opération à 1 milliard d’euros, transfert et salaires cumulés. Finalement, le Brésilien a décidé de ne pas céder aux sirènes de la Saudi Pro League. C’est en tout cas ce qu’affirment La SER en Espagne et Fabrizio Romano sur X.

Vinicius et le Real Madrid, here we go

Dans des propos relayés par AS, le journaliste Manu Carreño a affirmé qu’un accord avait été trouvé entre le Real Madrid et Vinicius Junior pour une prolongation de son contrat. Actuellement, son bail court jusqu’en juillet 2027. Une situation qui commençait à inquiéter en interne, car aucun accord n’avait été trouvé jusqu’à présent. Finalement, c’est chose faite. À la radio espagnole, le journaliste a d’ailleurs expliqué que le Brésilien allait prolonger de deux ou trois années supplémentaires, de quoi dégoter un contrat courant jusqu’en juin 2029 ou 2030.

Pour rappel, de nombreuses rumeurs récentes indiquaient que Vinicius Junior ne voulait prolonger qu’à la condition d’avoir un salaire à la hauteur de celui de Kylian Mbappé. Ce nouveau contrat devrait donc lui permettre d’avoir une hausse significative de ses émoluments, lesquels passeront alors de 20 à 30 millions d’euros par an. Une information confirmée par ailleurs par Fabrizio Romano, journaliste italien spécialisé dans le mercato. Tout semble donc acté pour que sa prolongation soit officialisée dans les heures ou jours à venir. Une juste récompense pour celui qui, malgré le marasme dans lequel se trouve le Real Madrid, a inscrit 20 buts et délivré 14 passes décisives cette saison.