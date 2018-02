Un nouveau Cristiano Ronaldo, le Real peut toujours rêver

Dans : Liga, Foot Europeen.

Annoncé en conflit avec Florentino Pérez, Cristiano Ronaldo (33 ans) envisagerait de quitter le Real Madrid l’été prochain.

Le Portugais réclame une revalorisation depuis des mois, ce que le président madrilène lui refuse pour le moment. Apparemment, la Maison Blanche préfère garder son argent pour miser sur le successeur de sa star, un joueur comme le Parisien Neymar par exemple. Reste à savoir si le Real gagnerait au change. Pour le journaliste d’El Mundo Jorge Bustos, personne ne pourra jamais rééditer les exploits de Cristiano Ronaldo.

« Je ne sais pas combien d’années il lui reste au plus haut niveau, mais je pense qu’il en a encore assez sous le pied pour gagner au moins une Ligue des Champions, a estimé notre confrère espagnol. Il ne faut pas se leurrer et se faire à cette idée d’emblée : Cristiano Ronaldo n’aura pas de successeur digne de ce nom au Real Madrid. Il y en a beaucoup qui croient qu’un joueur comme lui, il peut en sortir un par an mais c’est totalement faux. Il est unique. » Les Merengue feraient donc mieux d’en profiter.