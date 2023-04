Tebas supplie le Barça d’arracher Messi au PSG

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Pour l’attractivité de la Liga, Javier Tebas serait ravi du retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Mais le patron du championnat espagnol ne fera rien pour aider le club catalan.

Parti pour quitter le Paris Saint-Germain libre cet été, Lionel Messi a l’opportunité de retrouver le FC Barcelone. C’est en tout cas l’objectif annoncé par les Blaugrana dont la situation n’incite pas l’optimisme. Le Barça reste en grande difficulté à cause du fair-play financier de la Liga. Ce que Javier Tebas ne cesse de rappeler à chaque sortie médiatique.

✈ #Mercato 🇪🇸 #LaLiga

🎙 Tebas sur un retour de Messi au Barça : "Aujourd'hui, c'est difficile mais..." pic.twitter.com/nLrW7uxLn8 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 19, 2023

Ce mercredi encore, le président de la Liga a lancé un nouvel avertissement au club catalan. « Lionel Messi au Barça ? Aujourd'hui, non, a prévenu le dirigeant. Mais il reste beaucoup de temps. Nous attendons un plan de faisabilité. Ils doivent encore inscrire d'autres joueurs, ils peuvent aussi vendre des joueurs, il peut y avoir des offres. Mais aujourd'hui... Si même Gavi n'est pas inscrit, il est difficile d'inscrire Lionel Messi. » Javier Tebas serait pourtant ravi du retour de la Pulga.

Aucun privilège pour Messi

« En tant que représentants de la Liga, nous espérons que le FC Barcelone fera les mouvements nécessaires dans le cadre du fair-play financier pour que Lionel Messi puisse être inscrit, a-t-il annoncé. Nous espérons qu'ils le feront et qu'ils réussiront. Moi, je suis un fan de Leo Messi, je pense que c'est le meilleur joueur au monde. J'espère qu'ils y parviendront. Mais il est évident que nous ne changerons aucune règle approuvée par les clubs pour que Leo Messi soit inscrit. »

« Je pense que le Barça peut faire des mouvements et des choses pour que Leo Messi revienne. C'est ce que nous souhaitons, parce que j'aimerais qu'il joue dans notre compétition. D'après ce que je lis, c'est aussi ce qu'il aimerait. Les mouvements à faire pour le Barça seraient nombreux et compliqués. Mais j'ai confiance dans leur capacité à le faire et j'espère que cela se produira », a conclu Javier Tebas, dont les relations avec le président du FCB Joan Laporta sont de plus en plus tendues.