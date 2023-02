Tchouaméni prend le melon, le Real le rappelle à l’ordre

Performant pour ses débuts avec le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni déçoit depuis son retour de la Coupe du monde 2022. Le milieu français n’a plus le même rendement. Mais surtout, son comportement en dehors du terrain commence à inquiéter en interne.

Pendant que son coéquipier Eduardo Camavinga bluffe le Real Madrid au poste de latéral gauche, Aurélien Tchouaméni suit la trajectoire inverse. Contrairement à l’ancien joueur du Stade Rennais, la recrue estivale à 100 millions d’euros (bonus compris) a réussi ses débuts dans la capitale espagnole. Personne ne s’attendait à le voir compenser le départ de Casemiro avec autant de sérénité. Seulement voilà, Aurélien Tchouaméni déçoit depuis son retour de la Coupe du monde 2022.

Le milieu de 23 ans n’a plus du tout le même niveau de performance, à l’image de sa prestation insuffisante lors de la défaite à Majorque (1-0) dimanche dernier. Il est vrai que le Français a dû passer par l’infirmerie fin janvier. Mais sa blessure ne peut être la seule explication. La presse espagnole souligne plutôt un changement de comportement. En effet, Aurélien Tchouaméni ne serait plus aussi professionnel qu’en première partie de saison. Le Merengue inquiète en dehors du terrain, certains éléments expérimentés du vestiaire l’ayant même rappelé à l’ordre.

Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho.🤍