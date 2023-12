Tchouaméni boude, les offres tombent au mercato

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Déjà convoité pendant le mercato estival, Aurélien Tchouaméni pourrait faire l’objet de nouvelles offres dans les mois à venir. Le milieu du Real Madrid n’est absolument pas disponible sur le marché des transferts. Mais son désaccord avec l’entraîneur Carlo Ancelotti n’a sûrement pas échappé à ses courtisans de Premier League.

Alors que les cadres Luka Modric et Toni Kroos ont plus de mal à intégrer le onze, Aurélien Tchouaméni a l’entière confiance de Carlo Ancelotti. L’entraîneur du Real Madrid considère le Français comme un élément indispensable dans son dispositif. Ce n’était pas vraiment le cas la saison dernière lorsque le milieu de terrain, après des débuts prometteurs, avait connu une période plus compliquée. Les observateurs espagnols y voyaient un excès de confiance chez l’ancien joueur de l’AS Monaco, à qui le Real Madrid avait tout de même fermé la porte cet été.

Aurélien Tchouaméni a en effet la cote sur le marché anglais. Selon les informations d’El Nacional, Arsenal et Liverpool, poussés par leurs managers respectifs Mikel Arteta et Jürgen Klopp, pourraient formuler des offres pour l'international tricolore. La piste paraît difficile voire impossible à concrétiser. Mais les deux techniciens ont peut-être perçu une ouverture au moment du désaccord entre Carlo Ancelotti et son joueur. Face à l’hécatombe dans son arrière-garde, le coach italien a utilisé la polyvalence de l’ancien Monégasque, réticent à l’idée d’évoluer en charnière centrale.

Tchouaméni toujours intouchable

« Tchouaméni n’aime pas jouer défenseur central comme Camavinga n’aime pas jouer latéral gauche, avouait récemment l’entraîneur du Real Madrid. Mais il est très bon comme défenseur central et il le sait. Il a compris que s’il y a une urgence, il jouera défenseur central pour un ou deux matchs. » Ce n’est donc qu’un simple dépannage provisoire qui, malheureusement pour Arsenal et Liverpool, n’incitera pas Aurélien Tchouaméni ni la Maison Blanche à envisager une séparation en janvier ou l’été prochain. D'après la source espagnole, le président Florentino Pérez le juge aussi indispensable que Jude Bellingham. C'est dire.