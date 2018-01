Taclé par Rémy, le coach de Las Palmas en a dans le pantalon !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Auteur de cinq buts en Liga cette saison, Loïc Rémy (31 ans) ne poursuivra pas sur sa lancée avec l’UD Las Palmas, lanterne rouge du championnat espagnol.

A peine arrivé, le nouvel entraîneur Paco Jémez a écarté l’attaquant français et lui a montré la porte de sortie. Un scénario incompréhensible pour l’ancien Marseillais, pas tendre avec le technicien. « L'entraîneur m'a traité comme une merde, parce que je me suis senti comme une merde quand tout cela est arrivé, a confié Rémy dans La Provincia. Il ne m'a même pas parlé. Il n'a pas eu assez de couilles pour venir devant moi et me dire "tu ne joues pas à cause de ça ou de ça", et qu'on en finisse. » De quoi agacer le coach des Canaries qui a révélé les écarts de conduite du joueur.

« Rémy n’est pas arrivé en retard une fois comme il l’a dit, mais deux fois, a raconté Jémez. En plus, la première fois qu’il est arrivé en retard, il entre dans la pièce et ne se présente pas alors que c’était une réunion de présentation (du staff technique). Sur le terrain, je dis à toute l’équipe que face à de telles circonstances, nous devons agir de façon différente et que je ne laisserai pas passer certaines choses parce qu’il s’agit d’un manque de respect. » Mais l’avertissement n’était pas assez clair pour l’avant-centre.

Rémy était prévenu

« Vient le dîner, et il arrive encore en retard. C’est là que je lui dis de rentrer chez lui et qu’il ne jouera pas une seule minute avec moi. Qu’il voit avec le président pour régler sa situation ! Je pense que je ne pouvais pas être plus clair, a lâché l’entraîneur. Et il y avait 30 personnes. Je ne sais pas pourquoi Rémy ment. Ce n’est pas une question de ne pas avoir de couilles. Rémy est un menteur parce qu’il ne dit pas la vérité. (...) S’il ne comprend pas, qu’il s’achète un dictionnaire ! » A priori, l’international tricolore ne restera pas à Las Palmas...