Spotify remet le Barça et Paul Pogba dans la danse

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Il y a quelques jours, le FC Barcelone a finalisé un accord de sponsoring avec le géant du streaming musical Spotify. Une bouffée d'air frais sur le plan financier pour les Blaugranas qui leur permet d'avoir de nouvelles ambitions au mercato estival.

Peu à peu, le FC Barcelone poursuit sa reconstruction. Tout d'abord, d'un point de vue sportif, le club a vu ses résultats s'améliorer sous la houlette de son entraîneur Xavi. Plus de buts, des matches plus aboutis et le sourire est revenu sur les visages des dirigeants catalans. Une réussite liée à un mercato hivernal agressif grâce à des finances mieux contrôlées et assainies. Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang ou encore Dani Alves sont venus renforcer les rangs du côté blaugrana. De quoi amener de la qualité à l'effectif barcelonais en attendant mieux et le prochain mercato estival.

Le Barça a maintenant l'argent pour Paul Pogba

Et, pour l'été prochain, le FC Barcelone a de l'ambition. On murmure toujours un intérêt pour Erling Haaland du côté de la Catalogne. On évoque aussi des vues sur le milieu français de Manchester United Paul Pogba. Ce dernier sera libre en juin prochain et envisage un départ. Un dossier peu évident pour le Barça étant donné la concurrence présente avec le Real Madrid et le PSG.

We’re partnering with @Spotify to bring football and music together like you’ve never seen before 🏟 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2022

C'est surtout financièrement que le bât blessait côté catalan. Salaire, prime à la signature importante, commissions pour Mino Raiola : le coût de Paul Pogba n'est pas donné à tout le monde surtout à un club aux finances fragiles depuis plusieurs mois. Mais, depuis, Spotify est arrivé comme futur sponsor avec ses millions dans les bras. 70 millions d'euros par saison plus exactement qui soulagent le Barça et lui redonne de l'ambition. Selon le Daily Star, cet argent a redonné l'envie aux Catalans de signer Paul Pogba et surtout les moyens pour l'attirer. Ils préparent ainsi une offre plus conséquente pour convaincre le Français de jouer au Camp Nou la saison prochaine. Reste à savoir si elle sera suffisante pour contrer celles du Real Madrid et du PSG.