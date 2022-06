Se Queda ? Non, Shakira annonce sa séparation avec Gerard Piqué

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

La presse espagnole bruissait de rumeurs depuis quelques jours concernant le couple composé de Shakira et de Gerard Piqué. Ce samedi, la chanteuse colombienne a brisé le silence et confirmé sa séparation.

C’était l’un des couples les plus glamours du football mondial, mais on peut désormais en parler au passé puisque dans un communiqué Shakira a annoncé qu’elle n’était plus la compagne de Gerard Piqué. Bien évidemment, la superstar n’a pas donné les détails qui expliquent cette rupture, mais plusieurs médias avaient expliqué ces derniers jours que le défenseur espagnol du FC Barcelone avait été pris en flagrant délit d’adultère. « Nous avons le regret de vous confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre priorité absolue, nous demandons le respect de la vie privée. Merci de votre compréhension », a indiqué le couple dans un communiqué commun publié par l’agence de relation public qui gère les relations avec la presse de Shakira. Le footballeur du Barça avait rencontré et sortait avec la chanteuse depuis le tournage du clip de Waka Waka, tube planétaire, qui avait été l'un des hymnes du Mondial 2020. Le couple a deux enfants, deux garçons.

Shakira à l'hôpital, elle s'explique

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Shakira (@shakira)

Via les réseaux sociaux, la chanteuse colombienne a également tenu à démentir une rumeur qui indiquait que sous le coup de la déprime, elle avait fait un passage à l’hôpital la semaine passée. Une version que Shakira a fermement repoussé, précisant que si elle avait été vue et photographiée dans une ambulance, c’est parce qu’elle avait accompagné son père, victime d’une grosse chute et sérieusement blessé au visage comme la chanteuse l'a montré en diffusant une photo. Du côté de Gerard Piqué, qui n'a évidemment pas le beau rôle, c'est le silence radio en dehors du communiqué commun avec sa désormais ancienne compagne.