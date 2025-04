Scandale en Espagne, Vinicius va dépasser Mbappé

Dans : Liga.

Malgré les rumeurs de départ en Arabie Saoudite, Vinicius Junior devrait bien rester au Real Madrid. L’ailier brésilien se rapproche d’une prolongation et d’un contrat qui le placera tout en haut de la grille des salaires devant Kylian Mbappé.

Beaucoup plus en vue contre Getafe (victoire 0-1) mercredi, Vinicius Junior n’a pas pour autant sauvé sa saison. L’ailier du Real Madrid, qui se disait revanchard après la perte du Ballon d’Or 2024, n’a plus le même rendement depuis quelques mois. C’est désormais Kylian Mbappé qui porte l’attaque de la Maison Blanche. Ce qui n’empêchera pas le Brésilien d’obtenir un énorme contrat.

Vinicius leader du Real

Malgré les rumeurs de départ en Arabie Saoudite, Vinicius Junior se rapproche d’une prolongation de contrat. Son nouveau bail pourrait lui permettre de gagner entre 20 et 25 millions d’euros par an, et donc de devenir le Merengue le mieux rémunéré, sans prendre en compte la prime à la signature du Français. Une décision critiquée en Espagne où le journaliste Julio Pulido a lancé un avertissement au Real Madrid. « Je pense que Vinicius prend la bonne décision en restant, ce serait une erreur de partir à son âge et dans cette période en Arabie Saoudite », a d’abord commenté le spécialiste de la Cadena SER.

« Mais je pense que le Real Madrid se trompe, parce que l'avenir du Real Madrid ne passe pas par Vinicius. Ce Vinicius qui s'énerve, qui se vexe et qui est de moins en moins important sur le terrain, selon moi, a-t-il prévenu. C'est là qu'émerge Mbappé. Et mon idée est plus répandue qu'on pourrait le penser. J'entends de plus en plus de voix de supporters madrilènes qui en ont assez de Vinicius et de tout ce qui se dit. Dans la hiérarchie des salaires, il va atteindre le statut de numéro 1, donc Vinicius sera le leader de l'équipe. Il y a eu un problème de leadership, Mbappé ne l'a pas compris. » A Madrid, la guerre d'ego ne fait que commencer.