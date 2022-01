Refusé par l'ASSE, le Barça va se l'offrir !

Libre depuis la fin de son contrat avec l'Atlético Mineiro, Diego Costa est sur le marché et veut revenir en Europe. L'AS Saint-Etienne n'a pas voulu l'engager laissant la voie libre au FC Barcelone, candidat pour l'accueillir.

À 33 ans, Diego Costa possède un CV solide à rendre jaloux beaucoup d'attaquants. Double champion d'Espagne et d'Angleterre, finaliste de la Ligue des Champions, il a aussi été international espagnol pendant quatre années. Il a empilé les buts avec l'Atlético Madrid ou encore Chelsea pendant plus de dix ans. Cependant, ces éléments n'ont pas suffi à convaincre l'ASSE de l'engager dernièrement malgré le fait qu'il soit libre et des conditions financières favorables. Les dirigeants stéphanois ont justifié leur décision par le fait de vouloir des « joueurs offensifs connaissant la L1 et prêts rapidement », des critères que ne remplissait pas Diego Costa. Si les supporters des Verts peuvent être déçus de ne pas avoir signé une star pareille, cette décision fait le bonheur du FC Barcelone.

En effet, toujours à la quête d'un attaquant, les dirigeants blaugranas sont tentés par l'idée d'acquérir l'ancien attaquant de l'Atlético Madrid dont le contrat a récemment été résilié par son club brésilien de l'Atlético Mineiro. C'est ce que révèle le quotidien sportif catalan Sport, une hypothèse renforcée par les difficultés du Barça sur ce mercato hivernal.

🚨| According to @sport, Diego Costa has been offered to FC Barcelona & the club considers him as an option.