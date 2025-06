Real ‍: Xabi Alonso vole une idée géniale à 30 ME au PSG

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Malgré la signature de Dean Huijsen pour 60 millions d’euros, le Real Madrid ne s’interdit pas un deuxième gros investissement au poste de défenseur central. Xabi Alonso a notamment un faible pour Cristhian Mosquera.

Le chantier estival est colossal au Real Madrid pour Xabi Alonso. L’effectif a besoin d’une refonte en profondeur et de nombreux investissements ont déjà été effectués avec les signatures de Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen ou encore Franco Mastantuono, en attendant un accord définitif avec Benfica pour Álvaro Carreras. Un mercato déjà imposant et qui n’est pas terminé puisque Xabi Alonso pourrait réclamer un renfort de plus en défense centrale. Et pour cause, l’ancien entraîneur du Bayer Leverkusen n’est pas pleinement satisfait de Raul Asencio, et a de gros doutes quant à Antonio Rüdiger, David Alaba ou encore Eder Militao.

C’est ainsi que selon les informations du site Fichajes, le technicien espagnol a soumis à ses dirigeants le nom de Cristhian Mosquera, solide défenseur du FC Valence, international espoirs espagnol de 20 ans dont le nom a été évoqué il y a quelques semaines au Paris Saint-Germain. Malgré son jeune âge, le natif d’Alicante a déjà une belle expérience de la Liga, et Xabi Alonso l’estime compatible avec Dean Huijsen, dont les débuts prometteurs à la Coupe du monde des clubs laissent déjà augurer qu’il sera le patron de la défense merengue la saison prochaine.

Le Real est très intéressé par Cristhian Mosquera

Pour s’attacher les services de Cristhian Mosquera, le Real Madrid sait déjà qu’il faudra payer 30 millions d’euros, une somme que Florentino Pérez n’a pas encore accepté de poser sur la table pour le moment. Mais, conscient de la fragilité de son équipe sur le plan défensif, ce qui a été confirmé après les deux premiers matchs du Mondial des clubs contre Al-Hilal et Pachuca, Xabi Alonso espère bien faire entendre raison à son président. Désireux de garder un équilibre financier et sportif, Florentino Pérez pourrait accéder à la demande de son entraîneur… à condition de trouver une porte de sortie à un défenseur en contrepartie. Sauf que les candidats au départ son peu nombreux à Madrid.