Real ‍: Xabi Alonso prend déjà une claque à 60ME

Futur entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso connaît déjà un premier échec au mercato. Le probable successeur de Carlo Ancelotti espérait recruter Martin Zubimendi chez les Merengue. Mais le milieu de la Real Sociedad a choisi de signer en faveur d’Arsenal.

Non, le Real Madrid n’est pas irrésistible sur le marché des transferts. Certaines cibles ne sont pas forcément sensibles au charme de la Maison Blanche. C’est apparemment le cas de Martin Zubimendi (26 ans) qui n’a pas répondu favorablement aux avances des Merengue. Alors que le club madrilène pensait combler le vide laissé par Toni Kroos, parti à la retraite l’été dernier, le milieu de la Real Sociedad a choisi de s’engager en faveur d’Arsenal.

🚨 Arsenal agree deal to sign Martin Zubimendi from Real Sociedad, here we go! ❤️🤍



Zubimendi has now verbally agreed to sign a long term deal… so formal steps must follow soon with Arsenal to trigger €60m clause.



Zubi, ready to become the first signing of the new season. pic.twitter.com/yzYJOydstE