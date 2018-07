Real : Une star à 100ME pour remplacer Cristiano Ronaldo ?

Dans : Liga, Mercato, Serie A.

Tandis que le transfert de Cristiano Ronaldo vers la Juventus Turin a été officialisé depuis plusieurs semaines, le Real Madrid n’a toujours pas annoncé son remplaçant. Ces derniers jours, les rumeurs défilent du côté de la capitale espagnole. Eden Hazard, Harry Kane ou encore Neymar sont régulièrement cités, sans que tout cela ne paraisse bien fondé. Et selon les informations de Don Balon, c’est un joueur dont le nom n’a pratiquement pas été associé au Real Madrid cet été qui pourrait débarquer du côté de Santiago Bernabeu pour tenter de faire oublier l’international portugais.

En effet, le média espagnol révèle que la priorité de Julen Lopetegui se nommerait Mauro Icardi. Le capitaine de l’Inter Milan a une clause libératoire à 110ME. Un chiffre loin d’être insurmontable pour Florentino Pérez, qui souhaiterait cependant faire baisser le prix de l’international argentin. Et cela pour une raison assez simple : le président du Real Madrid ne souhaite plus dépenser plus de 100ME sur un seul joueur. Ainsi, il aimerait faire baisser de 10ME au minimum le prix du goléador de l’Inter Milan. Si le club italien n’est pas chaud pour se séparer de son attaquant, Mauro Icardi pousserait en interne pour rejoindre le Real Madrid. Cela suffira-t-il pour que le transfert aboutisse ? Le peuple madrilène l’espère sans doute, l’Argentin faisant l’unanimité en Espagne.