Real-PSG : Alerte, Cristiano Ronaldo est touché au mollet !

Dans : Liga, Ligue des Champions, PSG.

Auteur d’un doublé face à Getafe samedi soir (3-1), Cristiano Ronaldo n’a pas terminé la rencontre sur la pelouse de Santiago Bernabeu.

Et pour cause, la star portugaise souffre du mollet, selon Marca. Le quotidien espagnol indique effectivement que des poches de glace ont été posées sur le mollet du joueur dès qu’il est sorti. Simple précaution ou réelle blessure avant le choc PSG-Real ? Après la rencontre, Zinedine Zidane ne s’est pas exprimé au sujet de l’attaquant, auteur d’un doublé contre Paris lors du match aller. On en saura sans doute plus dans les prochaines heures…