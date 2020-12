Real : Plus fort que jamais, Benzema émerveille Zidane !

Dans : Liga.

Décisif face à Bilbao en milieu de semaine, Karim Benzema a remis ça sur la pelouse d’Eibar dimanche soir à l’occasion de la 14e journée de Liga (1-3).

Evidemment titulaire à la pointe de l’attaque du Real Madrid, l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais a été capital sur les trois buts de son équipe. Avec un but et deux passes décisives pour Luka Modric et Lucas Vasquez, Karim Benzema s’est une nouvelle fois imposé comme le joueur déterminant du Real Madrid. Cela est devenu une habitude qui convient parfaitement à Zinedine Zidane. Après la victoire des Merengue, le champion du monde 1998 a de nouveau rendu un vibrant hommage à Karim Benzema, trois jours après l’avoir publiquement considéré comme le plus grand attaquant français de l’histoire.

« Il est déterminant. Ce qu'il fait, c'est phénoménal. Et pas seulement sur le plan des buts. Je me répète sur Karim, mais il ne fait pas que marquer des buts. Karim, c'est du jeu, il nous apporte de la clairvoyance dans notre jeu, il est très important. Quand il marque, c'est encore mieux, mais au-delà de ça, il est très important pour nous. Il faut relever le travail de tous. Aujourd'hui (dimanche), ça a été un grand match. Et pour faire un grand match, il faut deux équipes. Eibar aussi a eu ses bons passages. Mais je crois que de manière générale on a contrôlé le match. Et on mérite cette victoire » a souligné Zinedine Zidane, tout simplement émerveillé par la classe affichée par Karim Benzema depuis de longs mois dans la capitale espagnole. Du haut de ses 33 ans, le natif de Lyon affiche un niveau incroyable qui fait de lui l’un des deux joueurs indispensables au Real Madrid actuellement avec Sergio Ramos.