Real Madrid : Zidane poussé dehors par un ancien coéquipier ?

Dans : Liga, Foot Europeen.

Arrivé tout en douceur à la tête de l’équipe première du Real Madrid après avoir entrainé les jeunes du club, la réserve, puis avoir été adjoint de Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane fait encore et toujours l’unanimité dans le vestiaire et les bureaux du club merengue. Mais personne ne peut résister à une saison blanche dans le club le plus titré sur le plan européen, et « ZZ » pourrait s’en rendre compte s’il ne parvenait pas à soulever la Ligue des Champions. Pour le moment, la presse espagnole ménage clairement le Français, et rares sont les successeurs à se découvrir officiellement pour ce poste. Un ancien coéquipier de Zidane a pourtant fait le premier pas, et José Maria Gutiérrez Hernandez dit Guti, rêve clairement d’un parcours à la Zizou.

L’ancien talentueux milieu de terrain défensif est depuis l’arrêt de sa carrière l’entraineur de la Jovenil A au Real, et selon El Gol Digital, il se place désormais pour prendre la suite du Français. « Qui n’aimerait pas entrainer Madrid ? Je suis fier de ce qu’a fait Zidane, mais je suis prêt à entrainer. Il a mon plus grand respect, et est l’entraineur incontesté au club », a livré Guti, qui sait forcément que son nom ressortira du chapeau si jamais le champion du monde 1998 devait finir par prendre la porte prochainement.