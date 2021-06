Real Madrid : Varane remplacé par un Français au mercato

Dans : Liga.

À la recherche d’un nouveau défenseur central lors de ce mercato estival, le Real Madrid cible un joueur français, mais ce n’est pas Jules Koundé.

Pour compenser le départ de Sergio Ramos, qui sera libre de tout contrat en juillet prochain après presque deux décennies sous le maillot du Real, Madrid cherche à recruter un défenseur central d’avenir. Un recrutement qui sera un « enjeu fondamental » de ce mercato pour Carlo Ancelotti, qui sait que les Merengue ont besoin d’au moins un renfort en vue de la saison prochaine. Et peut-être même plus, au moment où l’avenir de Raphaël Varane est aussi plus qu’incertain dans la capitale espagnole. Autant dire que le remplaçant de Zinédine Zidane a fixé sa priorité estivale sur le recrutement d’un défenseur central. Pour remplir toutes les cases, Madrid vise un jeune talent de Premier League. En effet, selon les informations du journal AS, le Real s’intéresse de près à Wesley Fofana.

80 ME sur Fofana ?

Auteur d’une très bonne saison sous le maillot de Leicester, avec 42 matchs toutes compétitions confondues, l’ancien crack de l’AS Saint-Etienne est aujourd’hui considéré comme l’un de meilleurs défenseurs centraux de sa génération. Pourtant, il n’est pas encore en équipe de France A, au contraire d’un Jules Koundé, actuellement à l’Euro 2021 avec les Bleus après son bel exercice au FC Séville. Malgré tout, le Marseillais des Foxes représente bien une « option intéressante pour la défense du Real Madrid ». Et Carlo Ancelotti serait favorable à la venue du jeune de 20 ans. Lié à Manchester United au cours des dernières semaines, Fofana aura sans doute du mal à dire non au Real, surtout si Florentino Pérez répond aux attentes de Leicester. Ce qui n’est pas gagné quand même, vu que le club de PL ne lâchera pas sa pépite, achetée pour 35 millions d’euros en 2020, à moins de 80 ME ! Un sacré chèque, mais si le Real veut remplacer Ramos, et peut-être même Varane, avec une solution à long terme, le pensionnaire du Santiago Bernabéu devra mettre ce prix.