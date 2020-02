Real Madrid : Fake news, Benzema tombe dans le panneau

Dans : Liga.

Toujours aussi inspiré cette saison avec le Real Madrid, Karim Benzema était persuadé d’être entré un peu plus dans la légende du club merengue.

Même s’il n’a jamais fait de ses statistiques la priorité de sa carrière, l’attaquant français enchaine les actions décisives et se montre désormais comme l’atout offensif numéro 1 de la Maison Blanche depuis que Cristiano Ronaldo a fait ses valises. Sa dernière passe décisive en date, ce dimanche face à Osasuna, a ainsi fait de lui le meilleur passeur décisif de l’histoire du Real Madrid. Avec 132 « assistencias », l’ancien lyonnais devançait ainsi le Portugais aux 5 Ballons d’Or pour entrer un peu plus dans la légende. Ce chiffre, largement relayé en France et beaucoup moins en Espagne, était même souligné par Karim Benzema en personne, qui se félicitait d’être en tête de ce classement loin d’être anodin. Mais beIN Sports s’est penché sur ce record, et l’a tout simplement démenti.

Dans l’émission « Omar c’est foot », on annonce tout simplement que cette information est fausse, et que Karim Benzema n’en est pas à 132 passes décisives avec le Real Madrid, mais plutôt 114. Soit quatre unités de moins que Cristiano Ronaldo et ses 118 passes. Des chiffres qui sont vraiment différents de ceux avancés dimanche soir. Mais ils sont implicitement confirmés par le Real Madrid, qui n’avait pas du tout communiqué sur ce « record » de KB9, tout simplement parce qu’il n’existait. Nul doute que, vue sa forme actuelle, l’avant-centre tricolore va prochainement mettre tout le monde d’accord, mais en attendant, CR7 reste le meilleur passeur de l’histoire du Real Madrid.