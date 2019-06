Real Madrid : Déjà 300 ME lâchés au mercato, et ce n’est pas terminé…

Dans : Liga, Mercato.

Déçu de sa saison, le Real Madrid a appelé Zinédine Zidane au secours. Et comme on pouvait s’en douter, l’entraîneur français a obtenu des garanties avant de revenir.

Dans le deal avec le président Florentino Pérez, il est désormais évident que l’enveloppe dédiée au mercato était énorme. La preuve, le club madrilène a déjà frappé très fort ! Le marché espagnol n’ouvre que le 1er juillet et pourtant, le troisième de Liga n’a pas attendu pour annoncer les arrivées d’Eder Militão (50 M€), de Luka Jovic (60 M€) et d’Eden Hazard (100 M€ hors bonus). Mais ce n’est qu’un début.

Même si l’opération n’est pas encore officielle, on peut ajouter les 53 M€ dépensés pour le Lyonnais Ferland Mendy. Sans oublier les 45 M€ du transfert du Brésilien Rodrygo bouclé l’été dernier. Au total, le Real a donc dépensé plus de 300 M€ pour ses nouvelles recrues ! Un montant ahurissant, d’autant que les rumeurs Paul Pogba, Neymar ou encore Kylian Mbappé continuent de circuler. Rassurez-vous, la Maison Blanche doit aussi respecter le fair-play financier. C’est pourquoi des ventes sont attendues à Madrid, où l’on espère notamment se séparer de Gareth Bale et Keylor Navas.