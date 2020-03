Real Madrid : Cristiano Ronaldo humilie son ancien boss

Dans : Liga.

Présent dans les tribunes du Stade Santiago-Bernabéu la semaine dernière à l'occasion du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone (2-0), Cristiano Ronaldo en a profité pour marquer son territoire.

Invité surprise de cette rencontre, sachant que le choc dominical entre sa Juventus et l’Inter Milan avait été reporté à cause du coronavirus, l'attaquant portugais s'était installé dans une loge VIP tout proche de Florentino Pérez. Et malgré le succès de l’équipe de Zinedine Zidane, qui a permis aux Merengue de reprendre la tête du championnat avec un point d’avance sur le Barça, CR7 n’est pas vraiment convaincu par son ancien club du Real. Puisque selon Diariogol, Cristiano Ronaldo a envoyé un scud à son ancien président. « Si j'étais dans cette équipe du Real Madrid, nous serions de grands candidats pour tout gagner : la Liga, la Copa et la Ligue des Champions », a lâché le joueur de 35 ans à Pérez dans une conversation privée rendue publique.

Une attaque lourde de sens montrant que CR7 regrette toujours d'avoir quitté la Maison Blanche en 2018. Critiqué pour certaines de ses attitudes à Madrid, Cristiano Ronaldo reste une idole au Real. Même s’il a déjà tout gagné dans sa carrière, à part la Coupe du Monde, l'international portugais veut continuer d'écrire sa légende sur les terrains. Et voyant que son impact mondial n'est plus le même depuis son départ à la Juve, Cristiano envisagerait maintenant un retour aux sources en Espagne, même à des conditions financières plus basses. Sauf que si Zidane accueillerait le retour de CR7 avec un grand sourire, ce potentiel transfert est impossible. Tout simplement parce que Pérez a tourné la page, avec Kylian Mbappé (PSG) dans son viseur pour lancer le Real du futur.