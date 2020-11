Real Madrid : Baisse des salaires contre zéro mercato, accord trouvé !

Dans : Liga.

Florentino Perez a demandé aux joueurs du Real Madrid une deuxième baisse des salaires. Un accord est proche, mais le vestiaire exige que le club ne fasse pas n'importe quoi financièrement.

Aussi puissant soit-il, le Real Madrid ne peut pas continuer à payer ses stars comme si de rien n’était, car les huis-clos imposés depuis des mois dans la capitale espagnole auront un coût énorme pour les finances de la maison blanche. On parle ainsi d’un manque à gagner de 200ME si toute la saison de Liga se jouait à huis-clos, ce qui hélas semble de plus en plus probable. Le Real Madrid avait déjà négocié en fin de saison passée un accord avec ses joueurs et son staff afin de faire baisser les salaires. Mais Florentino Perez n’a pas eu d’autre choix que de réclamer un nouvel effort à Sergio Ramos et ses coéquipiers. Et ce samedi, plusieurs médias sportifs espagnols annoncent que les choses ont évolué dans le sens désiré par les dirigeants madrilènes.

Cependant, pour accepter ce nouvel effort salarial, les joueurs du Real Madrid ont eu des exigences dont une est assez inédite. En effet, ils auraient demandé et obtenu que le club ne participe pas au mercato d’hiver, estimant que « cela ne serait pas cohérent avec la politique d’austérité exigée. » De même, l’effectif de Zinedine Zidane souhaite que le club s’engage à tenir compte de ces efforts financiers lorsqu’il s’agira de renégocier une prolongation de contrat à l’avenir, une fois que les stades seront remplis et que le Real Madrid pourra carburer à plein régime sur le plan financier. Car si les recettes aux guichets sont nulles en Liga, les droits TV sont eux payés très régulièrement, ce qui est forcément un gros atout. A priori, Florentino Perez et ses joueurs sont sur la même longueur d'onde et l'accord va être rapidement paraphé.