Real Madrid : 100 ME pour Ederzinho, le groupe vit bien

Peu satisfait par le recrutement effectué par ses dirigeants cet été, puisqu'il réclamait un certain Paul Pogba, Zinedine Zidane sent tout de même le souffle du boulet au Real Madrid.

Le match nul arraché par son équipe face à Bruges en Ligue des Champions (2-2) a peut-être empêché une crise plus grave. Il faut dire qu’entre des cadres vieillissants et sans concurrence, et des recrues qui peinent à s’adapter, la sauce ne parvient pas à prendre. C’est le cas pour Eden Hazard, qui ne justifie pas pour l’heure les 100 ME dépensés par la Maison Blanche pour le recruter. Malgré cette méforme inquiétante, le Belge est en tout cas bien intégré, comme l’a confié son coéquipier Casemiro.

« Eden est un grand joueur, il l’a déjà prouvé, il va beaucoup le faire encore. C’est gars très joyeux, très heureux, il aime rigoler, chambrer. On l’appelle Ederzinho. Ça lui plaît, Il aime le Brésil, il essaie de dire quelques mots en portugais. On a une affection particulière pour lui », a glissé le milieu de terrain brésilien, pour qui l’intégration en dehors du terrain se passe en tout cas sans le moindre problème.