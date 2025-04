Real ‍: Kylian Mbappé a deux ennemis dans le vestiaire

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Malgré ses 32 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Kylian Mbappé a été sifflé au Bernabeu dimanche lors du match entre le Real Madrid et l’Athletic Bilbao.

La première année de Kylian Mbappé au Real Madrid ne se déroule pas vraiment comme prévu. Certes, l’international français réussit sa saison sur le plan statistiques avec 32 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais l’impression laissée n’est pas vraiment géniale, avec un joueur peu connecté avec les autres stars de l’équipe (Vinicius, Bellingham, Rodrygo) et un Real Madrid qui n’a jamais semblé aussi déséquilibré. Preuve en est, le club de la Casa Blanca a pris la porte dès les quarts de finale de la Ligue des Champions en se faisant surclasser par Arsenal sur l’ensemble de la double confrontation.

Mbappe, who is out serving a one match suspension for his red card, was whistled at the Bernabeu when he was shown on the big screen. pic.twitter.com/H79Ajhpnbt — ESPN FC (@ESPNFC) April 20, 2025

Les dernières informations du site Don Balon ne vont pas arranger le cas de Kylian Mbappé, sifflé lorsqu’il est apparu en tribunes sur les écrans géants du stade Santiago Bernabeu ce dimanche pendant le match contre Bilbao. Le média révèle qu’en interne, le courant ne passe plus du tout entre Kylian Mbappé et le clan brésilien formé par Rodrygo et Vinicius. Don Balon explique que Vinicius impose une véritable « guerre d’egos » avec l’ancien attaquant du PSG, pour le poste d’ailier gauche, pour savoir qui est le véritable leader offensif du Real Madrid et enfin bien sûr, pour le Ballon d’Or. Sur ce dernier point, les deux hommes n’ont pourtant plus rien à craindre l’un de l’autre puisque sauf surprise, aucun des deux ne sera lauréat en 2025.

Mbappé, un réel problème avec les Brésiliens du Real ?

En ce qui concerne Rodrygo, le rejet est moins important mais le média confirme une mauvaise entente globale entre l’ailier droit du Real Madrid et Kylian Mbappé, ce dont le buteur tricolore se serait d’ailleurs plaint auprès de son président Florentino Pérez. Plus que jamais sur la sellette, Carlo Ancelotti n’a plus qu’à souhaiter bon courage à son successeur pour réussir à harmoniser une attaque qui semble vouée à l’échec en raison des egos surdimensionnés des uns et des autres, ainsi que du manque de connexion évident entre chacun. Plus que jamais, le Real Madrid regrette peut-être d’avoir misé sur Kylian Mbappé pour renforcer son attaque alors que le club merengue sortait d’une saison parfaite, avec un doublé Liga - Ligue des Champions qui paraît à présent bien loin.