Real : Karim Benzema est le n°1 en Europe, c'est prouvé !

Peu importe la philosophie de l’entraîneur, Karim Benzema reste intouchable au Real Madrid.

Julen Lopetegui, Santiago Solari et maintenant Zinédine Zidane… Tous estiment que le Français est indispensable à la pointe de l’attaque. Du coup, l’ancien Lyonnais a disputé 45 des 47 matchs de son équipe cette saison, dont 44 en tant que titulaire. Les deux rencontres manquées ? C’était lors des matchs retour de Coupe du Roi contre Melilla et Leganés, sachant que le Real avait déjà assuré la qualification à l’aller. Résultat, avec 3.598 minutes, Benzema est l’attaquant qui a passé le plus de temps sur les terrains en Europe !

Son premier poursuivant Mohamed Salah (3.369) arrive loin derrière avec plus de deux matchs de différence. Et les stars Antoine Griezmann (3.271), Lionel Messi (3.021) et Cristiano Ronaldo (3.016) sont encore plus distancées selon les statistiques du média espagnol As, qui prennent seulement en compte le temps de jeu en club. Autant dire que KB9 possède une excellente condition physique à 31 ans, lui qui échappe pour le moment aux blessures.