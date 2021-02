Real : Hazard abonné à l'infirmerie, il le vit bien

Dans : Liga.

Joueur du Real Madrid depuis juillet 2019, Eden Hazard n’a disputé que 35 matchs (4 buts) sous les couleurs des Merengue…

Le bilan est famélique pour l’international belge, recruté pour la coquette somme de 115 ME par le Real Madrid. Très clairement, l’investissement consenti par Florentino Pérez il y a un an et demi n’est pas gagnant pour le moment. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2024, le capitaine de la Belgique aura certainement l’occasion de prouver sa valeur dans la capitale espagnole… à condition que son corps le laisse tranquille. Depuis de longs mois, le natif de La Louvière enchaîne les blessures à un rythme incroyable. Cela est grandement préjudiciable pour l’équipe de Zinedine Zidane, mais ne semble cependant pas traumatiser le principal intéressé.

« J’ai de la chance parce que quand je suis blessé et que je dois rester à la maison, j’ai ma famille qui est là pour m’aider. Ce n’est pas la fin du monde pour moi parce que je peux passer du temps avec mes enfants, alors que, si vous êtes blessé et tout seul, ça peut être dur. Mais j’ai de la chance d’avoir ma famille pour m’aider. Quand vous êtes blessé, vous pouvez travailler tellement de choses pour revenir plus vite. Mais les blessures que j’ai eues m’ont demandé beaucoup de temps de récupération. Je dois juste attendre, travailler dur pour être meilleur et quand je suis à la maison je profite du temps avec ma famille » a confié l’ancien meneur de jeu de Chelsea dans une interview accordée au magazine On The Front Foot, avant de poursuivre. « Je ne pense pas à ce que je ferai dans les prochaines années, j’essaie de me concentrer sur le prochain match et le prochain entraînement. Je viens seulement d’avoir 30 ans donc tant que mon corps se sent bien, j’espère pouvoir continuer à jouer pendant cinq ou six ans ». Espérons pour le Real Madrid et pour Eden Hazard que le Belge retrouvera rapidement le chemin des terrains…