Real : Critiquer Benzema, c'est ne rien comprendre au foot selon Modric

Avec déjà 10 buts et 5 passes décisives cette saison, Karim Benzema affiche de bien meilleures statistiques que l’an passé au Real Madrid.

Mais peu importe les chiffres, le Français ne fait quasiment jamais l’unanimité, aussi bien en France que dans la capitale espagnole. Récemment sacré Ballon d’Or, Luka Modric ne comprend pas pourquoi. Car selon l’international croate, interrogé au sujet de l’ancien Lyonnais par Téléfoot, Karim Benzema est tout simplement indispensable au Real Madrid. Des compliments qui feront sans doute plaisir au principal intéressé, apprécié par la majorité de ses partenaires chez les Merengues.

« Je pense que les gens ne réalisent pas à quel point il est bon, à quel point il a de grosses qualités. Ils ne réalisent pas à quel point il est important pour notre équipe » a confié Luka Modric, totalement fan de l’avant-centre madrilène. Et qui apprécie tout autant l’autre Français du Real, à savoir Raphaël Varane. « Rapha est un grand joueur, mais d'abord quelqu'un de bien. L'un des meilleurs défenseurs du monde. Il m'a félicité. Il n'était pas trop triste. Je me suis rappelé de ce qu'il m'avait dit après la finale... Qu'avec un peu de chance, bien que je n'ai pas gagné la finale, je pourrai peut-être gagner le Ballon d'Or ». On l’aura compris, les tricolores ont la cote au Real Madrid.