Real : Benzema est un lâche, l’Espagne ne le rate pas

Après la déroute contre Manchester City (4-0) mercredi, en demi-finale retour de la Ligue des Champions, le capitaine du Real Madrid Karim Benzema n’a pas souhaité s’exprimer auprès des médias. Son silence n’a pas échappé à certains observateurs espagnols.

Muet dans les deux sens du terme, Karim Benzema n’a pas existé à l’Etihad Stadium. L’attaquant du Real Madrid n’a absolument pas surnagé dans le naufrage de son équipe face à Manchester City. Il faut dire que les Merengue ont longtemps été privés du ballon. Quoi qu’il en soit, le Français, contrairement à certains de ses coéquipiers, a soigneusement évité les médias après la rencontre. De quoi agacer le journaliste Antonio Romero qui estime que le capitaine madrilène a fui ses responsabilités.

« Modric, Kroos et Vinicius ont été admirables. Tout comme Courtois qui parle toujours à la presse, a réagi l’observateur dans l’émission El Larguero, sur la Cadena SER. Mais je veux rappeler que le brassard de capitaine du Real Madrid te donne des obligations, et pas qu'un peu. On s'est dit que Benzema pouvait venir et il ne l'a pas fait. C'est une déroute après laquelle le capitaine du Real Madrid, qui l'est dans les bons comme dans les mauvais moments, doit venir devant la presse et donner des explications. »

Pas même un message pour Ancelotti

« C'est bien que Kroos et Modric le fassent, parce que ce sont deux légendes. Mais le capitaine du Real Madrid ne parle plus depuis le Mondial des clubs, a constaté le journaliste. (...) Je le répète, le brassard de capitaine du Real Madrid te donne des obligations dans la victoire et surtout dans la défaite. C'est un moment où Benzema aurait dû parler. (...) De plus, il aurait dû s'exprimer pour soutenir l'entraîneur qui l'a maintenu sur le terrain alors qu'il n'a actuellement pas le niveau pour jouer toutes les minutes. » Reste à savoir si ce rappel à l’ordre incitera l’ancien Lyonnais à sortir du silence.