Real : Benzema climatise les rageux, Zidane adore

En démonstration ce jeudi soir face à Valence lors de la victoire 3-0 du Real Madrid, Karim Benzema a encore marqué les esprits.

Un doublé retentissant, un but à la suite d’un enchainement parfait, l’attaquant du Real Madrid a dépassé le légendaire Ferenc Puskas et est devenu par la même occasion le cinquième meilleur buteur de l’histoire de la Maison Blanche. Avec ses 243 buts inscrits sous le maillot merengue, l’ancien lyonnais continue de marquer de son empreinte l’histoire d’un des clubs les plus prestigieux au monde. Et ça régale Zinedine Zidane, qui suit quand même ce qu’il se dit sur son buteur, et savoure le fait que Karim Benzema parvienne encore et toujours à faire taire les critiques, sur son jeu, son efficacité, l’absence de titres depuis le départ de Cristiano Ronaldo, etc…

« Sa prestation a été magnifique, comme toute l'équipe. Son but a été extraordinaire. On sait qu'il est à l'aise avec son pied gauche, mais se lever le ballon de cette manière et frapper de volée comme ça du pied gauche sans que le ballon tombe par terre, c'est vraiment un geste compliqué. C'est beau à voir. Souvent, on voit Karim comme le n°9 de Madrid. On dit qu'il faut qu'il marque des buts... Mais il ne fait pas que cela. Donc quand il marque, je suis content parce qu'il ferme un peu des bouches », a souligné le légendaire numéro 10 de l’équipe de France, qui n’a absolument jamais caché que KB9 était son homme sûr au Real Madrid, et ce dernier le lui rend bien.