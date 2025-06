Real ‍: Alonso amoureux d’un Français, ce n’est pas Mbappé

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Bientôt privé de Luka Modric, en fin de contrat après le Mondial des clubs, Xabi Alonso doit trouver des solutions dans l’entrejeu. Le nouvel entraîneur du Real Madrid compte attribuer un rôle majeur à Eduardo Camavinga que l’on pourrait revoir avant la fin du tournoi aux Etats-Unis.

Xabi Alonso n’attend pas seulement le retour de Kylian Mbappé. Pendant que l’attaquant du Real Madrid se remet d’une gastro-entérite aiguë, son entraîneur est aussi impatient de récupérer Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain s’était gravement blessé à un adducteur en avril dernier. A ce moment, le verdict annonçait trois à quatre mois s’absence, et donc un forfait assuré pour le Mondial des clubs. Mais alors que la compétition aux Etats-Unis vient de débuter, la réintégration de l’ancien joueur de Rennes est envisagée.

Xabi Alonso fan de Camavinga

Rien n’est acté pour le moment. Il faudra évidemment attendre de voir quelles sont les sensations d’Eduardo Camavinga dans les jours et semaines à venir, sachant que le staff médical ne prendra aucun risque. En tout cas, la simple interrogation sur un éventuel retour anticipé représente une excellente nouvelle pour le Real Madrid et Xabi Alonso. Le coach madrilène considère l’international tricolore comme un élément capital pour la saison prochaine, qui plus est après le départ programmé de Luka Modric.

Catégoriquement opposé à son transfert malgré l’intérêt d’Arsenal, le technicien apprécie beaucoup son intensité au pressing et sa capacité à casser les lignes adverses, énumère le quotidien As. Eduardo Camavinga ne possède pas la créativité du Croate ou de son ancien coéquipier Toni Kroos. Mais le Real Madrid estime qu’aux côtés de Federico Valverde et de son compatriote Aurélien Tchouaméni, le gaucher peut progresser dans la construction du jeu. Encore faudrait-il que le milieu relayeur soit enfin épargné par les blessures. Et pourquoi pas dès ce Mondial des clubs ?