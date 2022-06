Real : « Africa Power », Marca surpris par le bad buzz

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Lundi, le journal Marca a suscité la polémique en titrant « Africa Power » à la Une de son journal, en référence à certains joueurs du Real Madrid.

Antonio Rüdiger, Karim Benzema, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et David Alaba à la Une du journal Marca avec le titre « Africa Power », c’est le choix osé effectué par le journal espagnol pour son édition de lundi. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Marca a suscité une vive polémique en France avec cette Une, jugée comme raciste par de nombreux internautes et observateurs, d’autant plus qu’aucun des joueurs cités n’est de nationalité africaine ou est né en Afrique hormis Eduardo Camavinga. Dans la sauce après cette Une très osée, le journal se défend. Sur l’antenne de RMC, Pablo Polo, journaliste pour Marca, a défendu sa boutique en expliquant que la vision des choses en France sur la racisme n’avait rien à voir avec la mentalité espagnole.

Marca se défend face aux accusations de racisme

« Ce matin quand j’ai dit à mon boss et à mes patrons qu’il y avait une réaction en France, ils étaient surpris. Je crois qu’il n’y avait pas une volonté de chercher ni la polémique ni de chercher le racisme en parlant des racines africaines de ces joueurs. Cette Une, c’est peut-être une maladresse. Ce n’est peut-être pas vrai car évidemment ce ne sont pas des joueurs africains, on le sait. Peut-être que la une est fausse, mais je vous assure que je suis désolé. Je m’excuse s’il y a eu des gens qui pensent que cette une est raciste. Mais honnêtement je voudrais assurer que la volonté de Marca n’a jamais été d’être raciste » a expliqué le journaliste de Marca sur RMC avant de poursuivre. « Peut-être qu’en France le racisme c’est différent de l’Espagne, c’est une éducation différente et une culture différente. Le fait d’avoir tellement de joueurs aux racines africaines, c’est souvent le cas en France mais peut-être que l’on doit un peu s’habituer en Espagne. J’aimerais aussi en France que l’on comprenne qu’ici en Espagne tout bouge autour du Real Madrid. On a essayé de chercher une histoire intéressante à propos du Real Madrid et voilà ce que l’on a fait » a expliqué le journaliste de Marca, dont la justification ne convaincra sans doute pas les internautes outrés lundi matin par la Une du journal. De leur côté, les joueurs du Real Madrid en question n’ont pas réagi.