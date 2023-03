PSG : Neymar signe un pacte avec Gérard Piqué

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Toujours à l’infirmerie pour soigner sa blessure à la cheville, Neymar continue à faire parler de lui en s'engageant cette fois aux côtés de Gerard Piqué pour un nouveau projet foot au Brésil.

Éloigné des terrains jusqu’à la fin de la saison, Neymar ne manque pas d’occupations pendant sa convalescence. S’il doit profiter de son temps libre pour jouer au poker ou aux jeux vidéos, deux de ses passions, l’attaquant brésilien continue aussi de s’investir dans différents business. Le dernier en date étant celui de la Kings League Brazil, une nouvelle ligue mélangeant football à sept et E-Sport créée par Gerard Piqué avec l’aide d'autres personnalités du football et des streamers. Dans les semaines à venir, Neymar va donc devenir le président d’une équipe du championnat brésilien de Gerard Piqué. La nouvelle a été annoncée dans une publicité en préambule d’une finale d’un tournoi espagnol.

Neymar kidnappe Piqué

Neymar secuestra a Piqué y le reclama un equipo de la Kings League. CINE.#KingsLeagueF4 pic.twitter.com/1djL4j5EzX — Kings League Clips (@KLClips) March 26, 2023

Sur la vidéo, on voit l’attaquant du PSG kidnapper Piqué, attaché à une chaise, pour lui demander de lui donner une équipe. « Je suis désolé, mais 'Rey' n'en a été qu'un et il était brésilien. Faisons un marché, donnez-moi une équipe pour la Kings League, facile », lance d’abord Neymar à travers une télévision. « Je vous la donne maintenant, mais je dois aller au Camp Nou là », rétorque alors Piqué, qui évoque le stade du Barça en référence au lieu du dernier Final Four de la Kings League. « Ah ben oui. C'était facile », conclut enfin Neymar, qui disparaît de l’écran.

Neymar président comme Ronaldinho

Neymar Jr est présent au Camp Nou pour le Final Four de la Kings League de Gerard Piqué ! 💙❤️



🗞 @carpetasFCB pic.twitter.com/irBOPMG1GW — Vibes Foot (@VibesFoot) March 26, 2023

La star du PSG devient donc la deuxième vedette de ce nouveau championnat au Brésil, puisque Ronaldinho a été le premier propriétaire d’une équipe dans le pays sud-américain. Cette Kings League Brazil devrait donc faire beaucoup de bruit avec de tels ambassadeurs, surtout que la version européenne fonctionne très bien avec plus d’un million de téléspectateurs sur le troisième tour de matchs de la première grosse compétition disputée ce dimanche. Il faut dire qu'avec ses règles spéciales empruntées au water-polo ou au tennis ainsi que sa Golden Card, une carte qui permet de renverser le cours d'un match, cette Kings League est passionnante à suivre pour les fans de foot et d'E-Sport.