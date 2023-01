Pep Guardiola rêve du Barça, Manchester City en PLS !

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Auteur d’une énorme carrière d’entraîneur, Pep Guardiola fait actuellement les beaux jours de Manchester City. Mais reviendra-t-il un jour là où tout a commencé, au FC Barcelone ? Le coach espagnol ne dit pas non !

Depuis maintenant 15 ans, Pep Guardiola enchaîne les grandes saisons sur les bancs de touche des plus grands clubs européens. Vainqueur de 32 trophées depuis le début de sa carrière d’entraîneur au Barça en 2008, l’ancien milieu de terrain va tenter de reconquérir la Ligue des Champions, un titre qu’il n’a plus gagné depuis 2011. Une anomalie pour l’un des meilleurs coachs de l’histoire, surtout en étant à la tête de clubs comme le Bayern Munich (2013-2016) ou Manchester City (depuis 2016). Peut-être que cette saison sera la bonne chez les Citizens, portés par un grand Erling Haaland. En attendant, Guardiola est en train de laisser filer la Premier League au profit de l’Arsenal de Mikel Arteta, son ancien adjoint à City. Et c’est d’ailleurs en parlant de son compatriote, qu’il va croiser ce week-end à l’occasion du 4e tour de la FA Cup, que Guardiola a fait une drôle de confession par rapport à son amour… pour Barcelone.

Guardiola : « Le Barça, c’est mon club »

❗️La décla exacte de Guardiola : « Quand Arteta était mon assistant, il a célébré tous les buts sauf contre Arsenal. Il aime Arsenal. C'est comme moi et Barcelone. Que j’entraîne ici ou ailleurs en tant qu’adjoint, et que Barcelone m'appelle, j'irai à Barcelone. C'est mon club. » pic.twitter.com/Nv19GwwNwY — FC Barcelone France 🇵🇸 (@ActuBarcaFR) January 26, 2023

« Quand Arteta était mon assistant, il a célébré tous les buts sauf contre Arsenal. Il aime Arsenal. C'est comme moi et Barcelone. Que j’entraîne ici ou ailleurs en tant qu’adjoint, et que Barcelone m'appelle, j'irai à Barcelone. Car le Barça, c’est mon club », a balancé Guardiola en conférence de presse. Une déclaration qui n’est clairement pas passée inaperçue. Que ce soit en Angleterre, où tout le monde s’interroge maintenant sur la suite de l’aventure de Guardiola à Man City alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2025, et aussi en Catalogne, où Guardiola est considéré comme une légende vivante après avoir façonné le Barça de Messi, l’une des plus belles équipes de l’histoire. Malgré cette déclaration d’amour, le retour de Guardiola à Barcelone semble très peu probable sachant que Xavi, l’ancien capitaine de Guardiola, est en poste au Camp Nou avec un projet sur le long terme. Mais tout peut aller très vite dans le football…