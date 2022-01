Dembélé traité de menteur, Barcelone en furie

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

A six mois de la fin de son contrat au FC Barcelone, Ousmane Dembélé n'a pas prolongé avec le club catalan et forcément le ton monte du côté du Barça où l'attaquant français rend tout le monde dingue.

Il y a un peu plus d’une semaine, la confiance était affichée du côté de Joan Laporta concernant l’extension du contrat d’Ousmane Dembélé, les médias sportifs catalans allaient tous dans le même sens, l’attaquant tricolore était proche de signer l’offre tendu par le FC Barcelone en acceptant une baisse de salaire. Oui mais voilà, les jours ont passé, et tout cela est à oublier, puisque si Dembélé est toujours dans l’actualité, c’est surtout parce que son nom circule dans d’autres clubs européens. Face à cette situation qui est forcément problématique, le Barça a compris qu’il ne fallait pas croire au miracle, et qu’il était probable que l’ancien joueur du Stade Rennais partira libre en juin prochain ou doit être cédé d’ici la fin du mois de janvier. Alors forcément, les relais médiatiques de Joan Laporta montent dans les tours et n’hésitent plus à s’en prendre de manière très directe et brutale à l’encontre d’Ousmane Dembélé. C’est notamment le cas de Sport, média proche du FC Barcelone.

Dembélé scandalise à Barcelone

#OpiniónSPORT 🔴



💥 Dembélé, mentiroso y desagradecido



🗣️ "Dembélé ha acabado con la paciencia de Xavi. Y eso que el entrenador blaugrana es la personificación del optimismo. Pero el técnico ya se ha hartado"



✍️ @LluisMascarohttps://t.co/r0QiEl8TSe — Diario SPORT (@sport) January 5, 2022

Ce mercredi, c’est Lluis Mascaro, qui n’est autre que le directeur du quotidien sportif, qui s’attaque dans un édito au vitriol à l’attaquant français du Barça avec un titre pour le moins violent : « Dembélé, menteur et ingrat ». Pour le journaliste, qui a ses entrées dans les bureaux du club catalan, l’attaquant français devrait avoir honte de son comportement et ne mérite plus de porter le maillot blaugrana. « Xavi ne peut plus vanter les mérites et défendre le joueur français. Car son attitude (et celle de son représentant, Mousa Sissoko) est indéfendable. Il trompe Xavi et tout le club depuis quelques semaines. En plus il est ingrat, menteur. Car son discours selon lequel il veut rester au Barça est faux. Et le club blaugrana ne mérite pas ce traitement après avoir enduré pendant cinq saisons ses contre-performances et son manque de professionnalisme (...) Dembélé, l'une des signatures les plus chères et les moins rentables de l'histoire du club blaugrana seulement dépassé en gaspillage et en inefficacité par Coutinho (...) Barça doit être dur, très dur, avec Dembélé. Il ne peut plus porter la maillot Blaugrana un jour de plus. Dès lors, soit il reste dans les tribunes le reste de la saison, soit il sort (même gratuitement) lors de ce mercato d’hiver afin de dégager de la masse salariale et permettre l'inscription de Ferran Torres et, le cas échéant, de Morata », fulmine le patron de Sport, qui ne veut plus voir Ousmane Dembélé au Camp Nou ou ailleurs.