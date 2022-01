Officiel : Giovanni Lo Celso à Villarreal

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Un temps annoncé à l’OL, qui le ciblait pour remplacer Bruno Guimaraes, l’international argentin Giovanni Lo Celso a signé à Villarreal.

Giovanni Lo Celso avait fait l’objet d’un accord entre Tottenham et l’Olympique Lyonnais, mais l’international argentin avait refusé de revenir en Ligue 1. C’est en Espagne que l’ex-milieu relayeur du PSG va poursuivre sa carrière. En effet, Villarreal vient d’annoncer ce lundi soir la signature de Lo Celso en provenance des Spurs sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison « Giovani Lo Celso (Rosario, 09/04/1996) est un milieu de terrain avec de grandes qualités techniques et qui possède beaucoup de qualité. Il a un pied gauche prodigieux et est un spécialiste de la dernière passe. Le maniement du ballon, la vision du jeu et son bon coup de pied font de lui un milieu de terrain très complet » se réjoui le club espagnol sur son site officiel.