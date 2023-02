Neymar, CR7, Messi, Mbappé… Vinicius vise plus haut

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Désormais considéré comme une star du Real Madrid, Vinicius Junior a fait grimper sa cote de popularité. L’ailier brésilien ne passe pas inaperçu, notamment auprès des marques qui se bousculent pour travailler avec l’ancien prodige de Flamengo.

Vinicius Junior a envoyé un message clair jeudi. Sans parler de son joli but au retour des vestiaires, l’ailier du Real Madrid a disputé la première période du match contre le FC Valence (2-0) avec des crampons dont la marque était dissimulée. Et pour cause, le Brésilien a connu un litige avec son équipementier Nike en décembre dernier. Les deux parties sont en désaccord sur la gestion du joueur. Résultat, Vinicius Junior a profité de cette rencontre pour confirmer le divorce.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

L’ancienne pépite de Flamengo ne s’imagine pas poursuivre sa collaboration avec la société américaine et l'a donc fait savoir. Son geste n’a évidemment pas échappé à la concurrence. Selon les informations de Marca, Puma se tient en pole pour travailler avec le Merengue, pendant qu’Adidas, qui équipe le Real Madrid, se tient à l’affût. De son côté, Vinicius Junior ne serait pas pressé de signer avec un nouvel équipementier. Le Madrilène va prendre le temps de négocier les meilleures conditions, lui qui espère décrocher l’un, si ce n’est le plus gros contrat avec un équipementier !

Neymar a mis la barre haut

Il lui faudra pour cela dépasser les 25 millions d’euros par an de Neymar chez Puma. Ou encore les 19 millions d’euros versés par Adidas à Lionel Messi tous les ans. A noter que son futur ex-partenaire Nike collabore avec Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé, respectivement pour 18 et 14 millions d’euros par an. Compte tenu de son ascension sur et en dehors du terrain, Vinicius Junior pourrait décrocher un montant similaire, lui dont le nombre de fans sur les réseaux sociaux est passé de 1,5 million à 29 millions depuis son arrivée à la Maison Blanche en 2018.