Monaco ‍: Ansu Fati n'a pas 30 ans, le Barça s'énerve

L’AS Monaco négocie toujours avec le FC Barcelone concernant le prêt d’Ansu Fati. Le joueur du club champion d'Espagne va partir pour trouver du temps de jeu. C’est ce que confirme le directeur du club et ancien joueur Deco.

Un dossier au point mort. Depuis plusieurs jours, l’accord entre l’AS Monaco et le FC Barcelone ne bouge pas. Les deux clubs ne semblent pas sur le même chemin concernant Ansu Fati. Le joueur espagnol est ok à l’idée de rejoindre la Principauté. Mais les deux entités doivent encore négocier au sujet de la prise en charge du salaire. Le FC Barcelone a besoin d’argent avant de pouvoir recruter Nico Williams. Le joueur de l’Athletic Bilbao est courtisé par le club catalan. Un profil qui ferme un peu plus la porte à Ansu Fati. Le jeune joueur de 22 ans n’est absolument pas dans les plans d’Hansi Flick à l’heure actuelle. Ce dimanche le directeur du club et ancien joueur Deco a pris la parole concernant l’international espagnol (10 sélections.)

🚨 Barça director Deco confirms Ansu Fati’s imminent exit: “With his age and career, Ansu Fati can't stay without playing”.



“If he leaves, it will be on a loan. He is 23 but people talk about him like he's 30. He still has a lot to grow and learn”. pic.twitter.com/Le4AtYUog3