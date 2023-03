Modric plante le Real Madrid et prépare sa sortie

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Présent au Real Madrid depuis 2012, Luka Modric est une légende de club de la Maison Blanche. Pourtant, malgré son excellent niveau actuel et tout ce qu'il a accompli à Madrid, le Croate n'a toujours pas prolongé son contrat et pourrait quitter le club espagnol à la fin de la saison.

En fin de contrat en juin prochain, Luka Modric se dirige vers un départ. Tout comme Sergio Ramos ou Marcelo qui ont quitté le Real Madrid libre, le milieu de terrain s'oriente vers un départ similaire. À 37 ans, l'ancien joueur des Spurs reste l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste. Vainqueur de la Ligue des Champions l'année dernière, Modric est allé en demi-finale de la Coupe du monde avec la Croatie au Qatar. Les performances du numéro 10 madrilène restent toujours aussi époustouflantes mais le Real Madrid n'a toujours pas prolongé son maestro. Modric se dirige inexorablement vers la fin de son aventure au Real Madrid.

Modric à Al Nassr avec Cristiano Ronaldo ?

Bien qu'il soit âgé, Luka Modric persiste et veut continuer de marquer l'histoire du football. Le capitaine de la Croatie pourrait très bien se laisser tenter par un dernier challenger avant de mettre définitivement un terme à sa carrière. Selon les informations de Foot Mercato, l'ancien joueur du Dinamo Zagreb intéresse Al Nassr. Après avoir recruté Cristiano Ronaldo il y a quelques semaines, le club saoudien s'attaque à un nouveau Ballon d'Or et rêve d'associer une nouvelle fois les deux légendes du Real Madrid. Interrogé sur la prolongation de Luka Modric en conférence de presse, Carlo Ancelotti ne souhaite pas se prononcer sur l'avenir de son joueur. « Modric fera ce qu’il a à faire. Il discute avec le club et il prendra la bonne décision. Sa prolongation n’est un problème pour personne » a confié le technicien italien, laissant le choix à Modric de quitter le Real Madrid par la grande porte et d'ouvrir un autre chapitre de sa riche carrière. Néanmoins, après les incertitudes sur Karim Benzema et sur Toni Kroos, la possibilité de voir les légendes vivantes du club merengue s'en aller prennent du poids ces derniers temps.