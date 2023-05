Messi viré du PSG, le Barça envoie Lewandowski à Paris

Lionel Messi est proche de revenir au FC Barcelone. De quoi faire fantasmer les supporters d'un duo explosif : Messi-Lewandowski en attaque. Si le Polonais le souhaite, ce n'est pas vraiment le cas de l'Argentin, qui pose des conditions drastiques pour revenir.

Les planètes s'alignent désormais parfaitement pour un retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Tandis qu'au PSG les choses se gâtent pour la Pulga, mal-aimée des supporters et à présent suspendue deux semaines par sa direction pour un voyage en Arabie saoudite, le lien se reconstitue au Barça. Même si c'est pour un déplacement en Arabie Saoudite qu'il a été puni par Nasser Al-Khelaifi, Lionel Messi multiplie les voyages à Barcelone ces derniers temps pour finaliser le transfert tant attendu par les supporters catalans.

D'autant que le champion du monde argentin est dorénavant réconcilié avec Joan Laporta, le président catalan. Selon Eduardo Inda dans El Chiringuito, Laporta s'est même excusé pour les conditions entourant le départ de Messi en 2021. C'était une condition essentielle pour son retour. Financièrement aussi les solutions sont en train d'être trouvées. Le septuple ballon d'or viendrait pour un salaire annuel de 10 millions d'euros. Un contrat de trois ans (deux ans + une en option) est déjà en préparation.

Toutefois, Lionel Messi a une dernière exigence d'ordre tactique. Il veut jouer à la pointe de l'attaque, ce qui signifie à la place de Robert Lewandowski. Alors que supporters et observateurs étaient impatients de voir un tel duo de buteurs au Barça, c'est tout l'inverse qui se prépare au club. Une arrivée de Messi provoquera un départ de Robert Lewandowski selon Eduardo Inda. « L'arrivée de Messi, je l'ai déjà dit, signifierait le départ de (Robert) Lewandowski parce qu'il veut jouer en 9 », a indiqué le spécialiste mercato d'El Chiringuito précisant aussi que Messi voulait le transfert de son compatriote Rodrigo de Paul pour l'épauler dans l'entrejeu.

Robert Lewandowski: “Messi belongs to Barcelona, it’d be incredible to see him back here. We know his place is Barça”, says via @mundodeportivo 🔵🔴 #FCB



“I don’t know what’s gonna happen but I hope that next season Messi can play here and we can be together”. pic.twitter.com/HZeC7CyHTI