Messi de retour au Barça, Laporta sèche ses larmes

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi ne va pas probablement pas prolonger, mais visiblement le Barça veut l'empêcher de signer en Arabie saoudite. Joan Laporta est passé aux aveux.

Deux ans après avoir été trahi par le FC Barcelone, qui lui a longtemps fait miroiter une prolongation de contrat avant de finalement refuser toutes ses conditions au dernier moment, Lionel Messi se voit proposer de revenir en Catalogne. En fin de contrat à Paris, où il est désormais sifflé par une partie du Parc des Princes, le champion du monde argentin ne restera pas une saison de plus en Ligue 1, et l'heure est venue de faire un choix. Alors que la semaine passée, l'Arabie saoudite paraissait avoir fait la différence avec une offre financière historique, Joan Laporta a relancé le suspense dans la foulée de la célébration du titre de champion d'Espagne remporté par le FC Barcelone dimanche soir. Face aux médias, le même président qui avait fait pleurer Lionel Messi en 2021 et l'avait poussé dans les bras du PSG a cette fois déroulé le tapis rouge.

Laporta fait une promesse pour Lionel Messi

Dans l'euphorie générale provoquée par le 27e titre de champion d'Espagne, le premier depuis 2019, le patron du Barça s'est emballé. Au micro de Gerard Romero, sur Twitch, Joan Laporta a juré de faire tout son possible pour le faire revenir cet été. « Nous ferons tout ce que nous pourrons pour ramener Leo Messi. On travaille déjà pour renforcer l’équipe de la saison prochaine. On a mis en place un plan d’économie au club afin de respecter le fair-play financier et pouvoir recruter. Nous mettons tout en œuvre pour pouvoir avoir une équipe encore plus forte la saison prochaine », a lancé le président des champions d'Espagne. Et comme si cela ne suffisait pas, Lionel Messi a fait une apparition remarquée dans la fête de célébration du titre du Barça.

En effet, tandis que les joueurs barcelonais fêtaient le titre dans le vestiaire de l'Espanyol, Araujo lançait lui un Instagram live pour ses followers. Et d'un seul coup, le défenseur international uruguayen a vu que Lionel Messi venait de rejoindre sa diffusion en direct, la star argentine du Paris Saint-Germain voulant vivre de l'intérieur le sacre du Barça. Tout cela va évidemment relancer les supputations sur l'avenir du septuple Ballon d'Or. En espérant que cette fois Joan Laporta tienne ses promesses, histoire de ne pas faire pleurer une deuxième fois Lionel Messi.