Messi capitaine, le Barça fait déjà des promesses

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Si Lionel Messi venait à retourner au Barça après un intermède de deux ans au Paris Saint-Germain, La Pulga arriverait en terrain conquis avec la promesse de récupérer le brassard de capitaine.

Alors que la fin de saison approche et que le club de la capitale française devrait logiquement être sacré Champion de France dès ce week-end, l’avenir de Lionel Messi continue de s'écrire en pointillés. En fin de contrat en juin prochain, l’international argentin ne sait pas encore quel sera son maillot la saison prochaine. Celui du PSG ? Probablement pas, sachant que sa prolongation ne semble pas être la priorité des dirigeants qataris après cette nouvelle saison compliquée. Celui du Barça ? Potentiellement, même si une destination plus exotique, comme l'Arabie Saoudite ou la MLS, reste aussi une possibilité

Mais à l’heure actuelle, le Barça semble le club le plus proche de Messi en vue de l’exercice 2023-2024. Il faut dire que le club catalan fait tout pour rapatrier La Pulga à la maison. Alors que les supporters continuent de scander le nom de Messi à la 10e minute de chaque match au Camp Nou, les dirigeants blaugrana, eux, font leur maximum pour rendre le retour de Messi possible. À la recherche des moindres économies, le Barça va faire chuter sa masse salariale avec les départs de Jordi Alba et de Sergio Busquets, après celui de Gerard Piqué en cours de saison. Le FCB pourrait également vendre quelques joueurs en début de mercato pour pouvoir financer l’arrivée de Messi.

Messi futur capitaine, tout le vestiaire valide

Messi, en el nuevo orden del vestuario del Barça. https://t.co/VQEoVz7sOv — Juan Jiménez Salvadó (@juanjimenista) May 25, 2023

Une venue attendue dans le vestiaire de Barcelone. Puisque selon AS, tout est mis en œuvre pour faire de Messi le roi. Déjà, s’il revient, Messi récupèrera le brassard de capitaine, laissé par son ami Busquets. Car même si l’environnement du vestiaire a bien changé depuis son départ en 2021, Messi sera accueilli à bras ouverts par les nouveaux cadres que sont Ter Stegen, Lewandowski et Araújo. Arrivé l’été dernier, l’attaquant polonais n’aura aucun problème d’ego avec Messi, surtout qu’il sait que l’Argentin reste l’un des meilleurs passeurs décisifs au monde. Concernant les autres membres du vestiaire, comme Dembélé ou De Jong, tous seraient ravis de revoir Messi au Barça, alors que les jeunes Pedri, Gavi ou Balde rêvent de jouer avec leur idole. Autant dire que le retour de Messi à Barcelone ferait plaisir à tout le monde en Catalogne, où le fait de chiper Messi au PSG pourrait aussi être une belle satisfaction.