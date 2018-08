Mercato : Pourquoi le Real Madrid ne veut plus surpayer des stars

Dans : Liga, Mercato.

A peine installé sur le banc du Real Madrid, Julen Lopetegui ne prendra pas le risque de critiquer ses supérieurs en public.

Alors face aux médias, le successeur de Zinédine Zidane se montre entièrement satisfait de son effectif. Mais en interne, son discours serait différent. L’Espagnol réclamerait en effet trois renforts de haut niveau, à savoir un défenseur central, un milieu et surtout un buteur pour compenser le départ de Cristiano Ronaldo. Seulement voilà, Florentino Pérez n’est plus déterminé à s’offrir des stars.

Le président madrilène a changé de stratégie après certains refus et à cause des prix du marché, raconte El Pais. Sa décision a notamment été influencée par Neymar et Kylian Mbappé qui ont choisi de rester au Paris Saint-Germain. Pendant que Tottenham fermait catégoriquement la porte pour Harry Kane. De son côté, Mohamed Salah a répondu au Real en prolongeant son contrat à Liverpool.

Le Real a lâché Hazard

Il ne restait plus que le Belge Eden Hazard, qui rêve de la Maison Blanche depuis des années, mais que les Blues tentent de retenir. Du coup, les Merengue n’ont pas été plus loin. « Ils nous ont dit qu'ils ne voulaient pas de tensions avec Chelsea », a confié un membre de l’entourage de l’ancien Lillois. A priori, ce mercato sera tout sauf galactique pour le Real...