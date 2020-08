Mercato : Messi à l'Inter Miami, la bombe signée Hermel !

Dans : Liga.

Humilié comme jamais avec le FC Barcelone vendredi soir, Lionel Messi ne prolongera pas au Barça, et il pourrait même filer plus vite que prévu en MLS.

Ce samedi, la presse espagnole est KO debout, le Bayern Munich ayant anéanti Barcelone après une rencontre qui est déjà entrée dans la légende de la Ligue des champions. Si Josep Maria Bartomeu n’a pas annoncé des mesures immédiatement après cette déroute historique (8-2), il est clair que le président du Barça va devoir vite trancher, Gerard Piqué ayant fait comprendre qu’une révolution devait intervenir chez les Blaugrana, et pas seulement chez les joueurs et le staff. Cependant, les images d’un Lionel Messi totalement dévasté sur la pelouse du stade de Lisbonne hantent les esprits et il se pourrait bien que cette élimination monstrueuse entraîne un vrai tsunami. Selon Frédéric Hermel, la légende argentine du FC Barcelone pourrait bien précipiter son départ du club avec un point de chute déjà trouvé depuis pas mal de temps.

Sur RMC, le spécialiste du football espagnol a lancé une vraie bombe. « Lionel Messi a un plan, c’est d’aller rejoindre David Beckham à l’Inter Miami, notamment pour des raisons fiscales. On en parlait pour dans un an. Est-ce que ce 8-2 peut précipiter l’opération, on ne le sait pas, mais c’est une page qui se tourne. Ma source est très sérieuse, et cela fait longtemps qu’elle me parle de Lionel Messi à Miami. Il y a un pacte, mais de toute façon Messi peut partir du Barça quand il veut », a prévenu Frédéric Hermel, pas loin de penser que le bouleversement annoncé au FC Barcelone pourrait inciter la star argentine à partir plus vite que prévu vers la Major League Soccer. Le cauchemar serait alors total pour le Barça.