Mercato : Le Real Madrid hausse le ton et sort les barbelés pour Modric !

Dans : Liga, Mercato, Serie A.

En prévenant qu'il fallait payer les 750ME de la clause libératoire de Luka Modric pour espérer pouvoir le faire partir du Real Madrid, Florentino Perez espérait faire taire toutes les rumeurs sur le désir de l'Inter de s'offrir celui qui a été élu meilleur joueur du Mondial 2018. Mais c'est peine perdue, la presse italienne étant toujours convaincue que Modric pousse lui même très fort pour obtenir son bon de sortie lors de ce mercato.

Mais du côté des Merengue on commence à s'agacer de la situation et l'entraîneur du Real Madrid a tenu à le faire savoir en marge de la victoire de son équipe dans la nuit de samedi à dimanche contre la Juventus. « Le président a déjà été clair sur ce sujet. Luka est un joueur extraordinaire et nous l’attendons les bras ouverts. Luka Modric est un joueur du Real Madrid et il continuera à l’être, je n’ai aucun doute sur ce sujet. Nous l’apprécions et nous continuerons à profiter de ses talents (...) Je lui ai parlé après son excellente Coupe du Monde. Je lui ai dit qu'il est un joueur extraordinaire, que je l'aime, qu'il me passionne et il le sait. il sera heureux de la proposition qu'il va trouver. il va être heureux de jouer au football, comme il l'était déjà, au Real Madrid. », a clairement prévenu Julen Lopetegui. Affaire classée.