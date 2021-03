Mercato : Haaland est trop fort, même le Real hallucine

Dans : Liga.

Bluffé par la performance d'Erling Haaland face au Bayern samedi après-midi, le Real Madrid fait désormais du Norvégien sa priorité absolue.

Déjà impressionnant depuis le début de la saison avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland a une nouvelle fois frappé un gros coup en s'offrant le luxe de marquer un doublé à Manuel Neuer en seulement sept minutes de jeu ! Malheureusement pour son équipe, le Norvégien est par la suite sorti sur blessure, et son équipe a subi la remontée du Bayern qui s'est finalement imposé (4-2). Qu'importe, la prestation du buteur a une nouvelle fois prouvé qu'il pouvait être présent lors des grands rendez-vous. Buteur face à Paris l'an dernier, il a également inscrit un doublé en Ligue des Champions face à Séville lors du match aller. Toutes compétitions confondues, il a marqué 27 buts en 24 matchs cette saison. Des statistiques ahurissantes qui attirent forcément l'oeil des plus grands. Si le Bayern et les clubs anglais sont sur le coup, le Real Madrid est le club le plus intéressé. Et la performance de Haaland contre le Bayern a définitivement convaincu Florentino Pérez : son recrutement est désormais la priorité absolue du Real Madrid.

D'après les informations de AS, conscients que faire venir Kylian Mbappé s'annonce compliqué, les dirigeants madrilènes ont fait de Haaland la nouvelle priorité numéro 1. Pour finaliser ce dossier XXL, la Casa Blanca dispose de plusieurs atouts. Tout d'abord, l'international norvégien donne sa préférence au club espagnol. Compatriote et ami du buteur de BVB, Martin Odegaard a effectué un véritable travail de fond pour le convaincre de rejoindre la capitale ibérique. Ensuite, Florentino Pérez entretient d'excellentes relations avec Hans-Joachim Watzke, le patron du Borussia Dortmund. Si le club allemand ne comptait pas forcément vendre sa star avant 2022, la crise économique liée au Covid-19 pourrait modifier ses plans. Quoiqu'il en soit, pour financer un tel transfert, le Real Madrid va devoir trouver 270 millions d'euros : 150 de transfert ainsi que 120 de salaire répartis sur six ans. Pour se faire, de nombreux joueurs risquent d'être sacrifiés. Parmi eux, Isco, Marcelo, Mariano ou encore Militao pourraient être mis en vente.