Mercato : Griezmann, Gameiro... Diego Costa annonce la couleur

Dans : Liga, Mercato.

Officiellement présenté ce dimanche 31 décembre au Wanda Metropolitano de Madrid, Diego Costa trépigne d’impatience. Il faut dire que l’ancien buteur de Chelsea patiente depuis plusieurs mois pour évoluer sous les ordres de Diego Simeone, l’Atlético Madrid ayant eu l’interdiction d’enregistrer de nouveaux joueurs pour les compétitions officielles jusqu’au 1er janvier 2018. Evidemment, les supporters de « l’Atléti » attendent avec impatience de voir ce que va donner l’association de l’international espagnol avec la star de l’équipe, Antoine Griezmann.

Devant la presse, le nouveau n°18 du club a annoncé la couleur. « Je m’entends bien avec Griezmann, Torres, Gameiro, et les attaquants de l’équipe en général. Ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas marqué pendant un certain temps que je vais arriver et tout résoudre. Ce sont des moments qui arrivent. Je suis apte pour jouer avec Griezmann et Torres. Je sais qu’il y a une grosse concurrence, mais ce sera une concurrence saine » a lâché celui qui a déjà fait les beaux jours de l’Atlético Madrid, de 2010 à 2014 (135 matchs, 64 buts). Sur le papier, cela aura quand même de l’allure…